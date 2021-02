El 'estrella Michelin' Raúl Resino retrasa a mayo la reapertura de su restaurante en Benicarló

Uno de los dos estrella Michelin de la provincia, Raúl Resino, ha anunciado que retrasa la reapertura de su restaurante en Benicarló debido a las restricciones en la hostelería. El reputado chef ya había decidido cerrar su local a principios del mes de diciembre esperando que el covid remitiera a finales de marzo, en Semana Santa, que es cuando tenía previsto volver a abrir sus puertas.

Sin embargo Resino considera que las condiciones que se darán en Semana Santa no son las mejores para volver a poner en marcha su premiado proyecto gastronómico. "En contra de nuestra voluntad, nos vemos obligados a posponer la apertura. Ya que los hoteles de la zona no abrirán, y no facilitan el acceso a la provincia por el momento. Y no es fácil preparar así una apertura", ha explicado en sus redes sociales. Raúl Resino vuelve a marcar otra fecha para la reapertura de su restaurante, el mes de mayo.

Raúl Resino, elegido Cocinero del Año en el 2016 y con estrella Michelin desde el 23 de noviembre 2016 (debutó en la prestigiosa guía en el 2017) se ha distinguido por su actitud reivindicativa durante esta pandemia. En mayo no dudó en posar desnudo para expresar su malestar. "Los chefs nos hemos quedado desnudos ante toda la situación generada por la crisis sanitaria del covid-19", expuso entonces.