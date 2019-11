Acordonado el puente de Londres por unos disparos

La policía británica ha acordonado el puente de Londres después que se escucharan unos disparos. Según la BBC un hombre ha sido abatido por la policía.

La policía metropolitana ha informado que está tratando con un incidente. Una grabación difundida en las redes sociales muestran a un hombre abatido en el suelo en el puente. A pocos metros hay un coche de policía.

NEW: footage from inside a bus on what looks like London Bridge shows an individual on the floor with armed police present.



(Haven’t yet been able to verify this video - take with a pinch of salt).pic.twitter.com/WHFdbKIO1R