Arabia Saudí dice que Khashoggi murió "en una pelea" en el consulado

Hará falta mucho más que un tuit y que la versión oficial de Arabia Saudí para esclarecer la verdad del caso de Jamal Khasoggi y hacer justicia. De momento, no obstante, es lo que hay. Este sábado Riad ha optado por usar la red social para reconocer por primera vez que el periodista disidente murió en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre.

#STATEMENT | On the case of the disappearance of the Saudi citizen Jamal bin Ahmed Khashoggi pic.twitter.com/RmgOwtYdNW