Arranca formalmente la transición en EEUU de Trump a Biden

20 días después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y 16 desde que se declaró a Joe Biden presidente electo, la Administración de Donald Trump finalmente ha puesto en marcha de forma oficial la transición, que el demócrata había podido emprender solo oficiosamente.

Este lunes Emily Murphy, la funcionaria nombrada por Trump como directora de la Administración de Servicios Generales, ha enviado finalmente a Biden la carta donde lo reconoce como “aparente ganador” de los comicios y pone a su disposición los fondos federales de unos 10 millones de dólares y otros recursos que permitirán al demócrata emprender el proceso para preparar su llegada al gobierno.

Aunque Murphy ha asegurado en la misiva que ha llegado a su decisión “independientemente” y ha afirmado que no ha sido “nunca directa o indirectamente presionada por ningún cargo del Ejecutivo”, el propio presidente Trump la ha contradicho en Twitter, donde el mandatario, tras 17 horas de silencio, ha asegurado que recomendaba a Murphy y a su propio equipo “hacer lo necesario respecto a los protocolos iniciales” (de transición). Según sus dos tuits, en los que el mandatario sigue sin reconocer su derrota, lo ha hecho “por el bien del país”.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...