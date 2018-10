Aterriza el avión del vuelo más largo del mundo: 16.700 km

Un avión de la aerolínea Singapore Airlines partió la tarde de este jueves (hora española) de Singapur y ha recorrido 16.700 kilómetros hasta Nueva York, donde ha aterrizado unas 18 horas y 45 minutos después. El vuelo, que ha unido Estados Unidos con el país asiático se ha convertido en el vuelo comercial sin escalas más largo del mundo.

"El vuelo más largo del mundo en la aerolínea más premiada del mundo retorna. Vuela sin escalas de Singapur a Nueva York", explicó la aerolínea en Twitter. El vuelo se ha operado con uno de los nuevos Airbus A350-900ULR que ha adquirido la compañía.

Celebrating the launch of our non-stop flight from Singapore to New York on the new Airbus A350 Ultra Long Range! pic.twitter.com/8ZKP2JaZ6y Singapore Airlines (@SingaporeAir) 11 doctubre de 2018

El vuelo SQ22 despegó este jueves cerca de la medianoche hora local (a las 16:00 hora española) del aeropuerto Changi en la ciudad-Estado tras 18 horas y 45 minutos de vuelo ha aterrizado en Newark en Nueva York.

El avión de Singapore Airlines, con 13 tripulantes, realizó el trayecto por la ruta norte del Pacífico atravesando Alaska (EEUU) y Canadá antes de llegar a Nueva York.

Así es el avión

El avión tiene una configuración de 161 pasajeros, 67 de ellos en la clase preferente y otros 94 en turista prémium. En el vuelo se adaptan las comidas para minimizar los efectos del jet lag. Hasta ahora, para cubrir esta ruta, se tenían que hacer entre 4 y 6 escalas.

Singapore Airlines empezó a cubrir la ruta Singapur-Nueva York en 2004 con modelos de Airbus A340-500s, pero abandonó la idea en 2013 debido al alto consumo de los aviones y el elevado coste del combustible.

Ahora con los nuevos modelos A350-900ULR permiten volver a hacer este viaje con una autonomía de casi 18.000 kilómetros y 20 horas sin escala. Bertrand Saillet, director en Asia de la agencia de vuelos FCM Travel Solutions, explicó a la agencia EFE que esta nueva generación de A350-900ULR ("ultra-long-range" o "ultralargo recorrido") son mucho más eficientes y más ligeros debido al uso de materiales de tecnología punta.

Además, Saillet señaló que, con la tecnología actual, no parece que puedan a surgir vuelos sin escala mucho más largos que este y que otros aviones de mayor velocidad, como los aviones supersónicos, se usarán para reducir el tiempo de las rutas.

La aerolínea asiática cubrirá la ruta Singapur-Nueva York de forma diaria a partir del 18 de octubre.

Los precios actuales, de ida solo, oscilan desde unos 3.000 dólares singapureses (unos 2.100 dólares o 1.800 euros) en turista prémium hasta los 6.000 dólares singapureses (unos 4.300 dólares o 3.700 euros) en clase preferente sin oferta.

Hasta ahora el vuelo más largo del mundo era el de la aerolínea catarí Qatar Airways, que conecta Doha con la ciudad neozelandesa de Auckland, una distancia de 14.200 kilómetros y que tiene una durada de unas 17 horas y 15 minutos.