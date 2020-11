Biden: "Este no es el tercer mandato de Obama"

“Estados Unidos ha vuelto”. Ese es el mensaje que ha lanzado este martes el presidente electo Joe Biden tanto en la presentación de seis miembros que ha elegido para su gabinete como en su primera entrevista televisiva desde su victoria frente a Donald Trump, concedida a NBC. En esa conversación ha defendido también que, pese a recurrir para el gabinete a personas que desempeñaron papeles destacados en la última Administración demócrata, no se trata de una mera continuación. “Este no es el tercer mandato de Obama”, ha dicho Biden, que ha recalcado que “enfrentamos un mundo totalmente diferente” en el que “Trump ha cambiado el panorama”.

