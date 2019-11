El 'brexit' enreda la toma de posesión de la nueva Comisión Europea

El objetivo de la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue siendo tomar posesión de su cargo el 1 de diciembre pero a 15 días de la fecha prevista el camino sigue complicándose. El candidato húngaro Oliver Várhely no ha conseguido superar este jueves su examen oral ante la Eurocámara mientras que el Gobierno británico ha anunciado que no presentará ningún candidato antes de las elecciones generales del 12. Esta decisión se ha saldado con la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino Unido.

"Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento al Reino Unido (primera fase del procedimiento de infracción) por vulnerar sus obligaciones al no proponer un candidato para el puesto de comisario europeo. Las autoridades del Reino Unido tienen hasta el viernes 22 de noviembre como muy tarde para responder", ha anunciado el Ejecutivo comunitario tras la decisión oficializada por Londres. Bruselas advierte que la premura de tiempo, de apenas una semana, está plenamente justificada y se debe al hecho de que la nueva Comisión Europea debe tomar posesión "lo antes posible".

JOHNSON INCUMPLE SU COMPROMISO

Cuando el primer ministro británico, Boris Johnson, aceptó la prórroga del brexit hasta el 31 de enero de 2020 también se comprometió a designar un nuevo comisario. Desde entonces, los llamamientos de Ursula von der Leyen al líder de los conservadores británicos han sido reiterados.

El último fue este pasado miércoles, cuando volvió a remitir una segunda carta pidiendo una designación urgente. La respuesta llegó el miércoles por la noche, firmada por el embajador británico ante la UE, Tim Barrow, y resultó ser un nuevo jarro de agua fría para las esperanzas de Von der Leyen

En esa misiva, Londres expone su imposibilidad de designar a ningún alto cargo para un puesto en organizaciones internacionales por estar en campaña electoral, pero insiste en que su intención no es "impedir o frenar" la formación de la Comisión.

Estos argumentos, sin embargo, no han bastado a Bruselas. "En su carta, las autoridades británicas consideran que no están en posición de sugerir un candidato al puesto de comisario debido a las próximas elecciones generales" pero "un Estado miembro no puede invocar disposiciones de su sistema legal nacional para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación de la Unión", advierte la Comisión Europea cuyos servicios jurídicos han llegado a la conclusión, tras analizar la letra, de que el Reino Unido ha vulnerado sus obligaciones.

La decisión de Londres añade un quebradero de cabeza más sobre Von der Leyen, cuya toma de posesión debería haberse producido el 1 de noviembre y fue retrasada por la decisión del Parlamento Europeo de tumbar a los tres primeros candidatos a comisarios propuestos por Francia, Hungría y Rumanía. El objetivo, no obstante, sigue siendo lograr la investidura en la sesión plenaria del 27 de noviembre en Estrasburgo y para ello los servicios jurídicos de la casa siguen evaluando todas las opciones.

TODAS LAS OPCIONES

"Estamos analizando de manera muy detallada la posición de Reino Unido y reflexionando sobre cuáles pueden ser los próximos pasos a seguir", explicaba antes de anunciar el expediente la portavoz Dana Spinant ante una situación que ha calificado de compleja, extraordinaria y sin precedentes.

"Es importante que el Reino Unido reconozca sus obligaciones como Estado miembro y que no quiera obstruir la formación de la nueva Comisión", ha destacado sobre una carta que podría servir de argumento legal ante el Tribunal de Justicia de la UE en caso de arrancar el mandato con 27 y no 28 comisarios.

De momento, este jueves la Eurocámara ha dado finalmente luz verde a los dos sustitutos planteados por París y Bucarest, el francés Thierry Breton como candidato a comisario de mercado interior e industria de la defensa y la rumana Adina Valean como candidata a comisaria de Transportes.

Sin embargo, no ha conseguido superar el examen el húngaro Oliver Várhely, candidato a la cartera de ampliación y vecindad, que tendrá que responder antes del lunes a mediodía a una nueva batería de preguntas, tras las dudas expresadas por los liberales y los socialistas. Estos últimos han conseguido arrancar a von der Leyen el compromiso de modificar el verbo de la polémica cartera de "proteger" por "promover" el estilo de vida europeo".