El candidato troglodita

«Es una esperanza para América Latina y me gustaría mucho que esta filosofía llegase a Brasil. Él es impar», dijo en 1999 Jair Bolsonaro sobre Hugo Chávez. Cuando el diario O Estado de Sao Paulo quiso saber a qué figura de la historia brasileña le recordaba, Bolsonaro respondió: el mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, el primer presidente de facto de la dictadura que se extendió de 1964 a 1985. A los 63 años, Bolsonaro ha convertido sus exabruptos en programa político. Lo tachan de homófobo, racista y machista visceral. Pero Bolsomaro no se inmuta. Es el precio que tiene que pagar, dice, por la misión que tiene por delante como «soldado». Por algo, recuerda, su madre le puso Messias como segundo nombre. Sus apasionados seguidores lo llaman mito.

A los 14 años era un campesino del municipio paulista de Ribeira, por entonces escenario de un foco guerrillero. Palmito, como lo llamaban, ayudó, gracias a su conocimiento de la zona, a las fuerzas contrainsurgentes a localizar a un «pez gordo». Como muestra de agradecimiento, uno de los militares le regaló un folleto sobre la Escuela de Cadetes del Ejército. Años más tarde se hizo militar y dejó el uniforme en los años 80, en los albores de la post-dictadura, cuando se puso al frente de los reclamos salariales de los oficiales. Fue un escándalo nacional. Quedó en la reserva como capitán e inició su carrera parlamentaria, siempre a la derecha de la derecha.

Durante su carrera política no le han faltado elogios, entre otros, al dictador chileno Augusto Pinochet («debería haber matado más gente»). Siempre se ha mostrado partidario del uso de las armas y de que los padres den palizas educadoras a sus hijos. En una ocasión afirmó que preferiría que su hijo muriera antes de que fuera homosexual; en otra se enfrentó a la diputada de izquierdas María do Rosario y le dijo que nunca la violaría por ser «fea». También lamentó que los indios no utilicen desodorantes y cuando le preguntaron cómo se tomaría que un hijo suyo tuviera una novia afrobrasileña, respondió: «No hay riesgo. Han sido muy bien educados».

Durante el juicio a la presidenta Dilma Rousseff, en el 2016, Bolsonaro homenajeó a Carlos Alberto Brilhante Ustra, el coronel que la había torturado en los años 70 y que fue el responsable de 60 muertes. Ahora se siente presidente y que está garantizado su peculiar linaje. Cuando su hijo Carlos fue elegido concejal en Río, dijo orgulloso: «Es hijo de troglodita».