El "ciclón bomba" amenaza a los EEUU con tormentas y fuertes nevadas

Lluvias torrenciales, nevadas y vientos huracanados afectan a gran parte del territorio de los Estados Unidos, en una franja que desde el norte de Texas hasta las Dakotas y Minnesota, por lo que se activaron alertas de ventisca y tormentas de invierno hasta el próximo viernes en Colorado, Wyoming, Nebraska y Dakota del Sur.

Un fenómeno llamado "ciclón bomba" trajo este miércoles lluvias torrenciales, tormentas severas, vientos huracanados y condiciones de ventisca en más de 25 estados de la zona central de Estados Unidos, y podría durar hasta el próximo viernes, según pronósticos difundidos por medios locales.

El "ciclón bomba" ocurre por una rápida caída de presión por debajo de los 24 milibares (medida que registra la presión atmosférica) durante 24 horas, lo que se denomina bombogénesis, y mientras menor es la presión, es mayor la potencia de la tormenta, dijeron meteorólogos.

ALERTA DE TORMENTAS

Algunas zonas de al menos siete estados están bajo alerta de tormentas de nieve y 20 estados bajo alerta de fuerte vientos, y los expertos recomendaban cancelar los desplazamientos.

El área más afectada por el fenómeno meteorológico incluye las Montañas Rocosas, las Llanuras Centrales y del Norte hasta el Medio Oeste Superior, donde se presentan vientos de 80 a 100 kilómetros por hora, fuertes nevadas y tormentas severas con posibilidad de tornados e inundaciones.

Por su extensión, el meteoro pone en riesgo a más de 45 millones de personas por los fuertes vientos, a más de 10 millones por las tormentas invernales, y más de 15 millones por eventuales inundaciones.

