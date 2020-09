Un depósito de armas de Hizbulá explota en el sur del Líbano

La explosión de un depósito de armas de Hizbulá en el sur del Líbano ha vuelto a activar las alarmas en este país mediterráneo. Mientras la sociedad libanesa se recupera de la deflagración ocurrida el 4 de agosto que dejó casi 200 muertos en Beirut, un error técnico en una armería de la localidad de Ain Qana ha vuelto a teñir el cielo del país de negro este martes. Representantes de la milicia chií Hizbulá han declarado que, por ahora, no hay víctimas mortales aunque no han confirmado el número de heridos que se conoce.

Desde diferentes puntos al sur del país, se podía observar una gran humareda negra como resultado de la explosión. Las imágenes del humo y los destrozos han circulado por redes sociales acompañadas de dudas respecto a las declaraciones oficiales hechas por los representantes de Hizbulá, ya que el impacto de la explosión hace difícil creer que no haya personas fallecidas.

A gas station reportedly blew up in the southern village of Ein Qana. Thick smoke seen in the area. No further details. #Lebanon pic.twitter.com/smdkL498Dx