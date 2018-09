España presentará una protesta a la OEA por los insultos de Almagro a Zapatero

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado este domingo en Nueva York que el gobierno español va a presentar una protesta formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por lo que considera inaceptables "gravísimos insultos" de su secretario general, Luis Almagro, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El uruguayo acusó el sábado a Zapatero de "hacer favores a la dictadura venezolana" y le dio un polémico consejo: "No sea imbécil".

"No se puede aceptar que se le llame al señor Zapatero 'el sumum de la imbecilidad', no es un lenguaje aceptable", ha dicho Borrell. "Se puede discrepar por criterios políticos pero no se puede llegar a esos niveles de descalificación personal y lo haremos saber por vía diplomática".

El titular de Exteriores ha querido dejar claro que la protesta insistirá en que "el señor Zapatero no representa al gobierno español como tampoco lo hace el expresidente (Felipe) González en sus tareas de mediación". Ha reiterado que las labores de mediación de Zapatero el antiguo mandatario "las hace estrictamente a título personal y movido por su buena voluntad". Pero ha dicho que aunque no se le haya encargado ninguna negociación, "el gobierno español tampoco puede asistir tranquilamente a los gravísimos insultos que ha recibido, en particular de una persona que tiene una posición institucional relevante como es el secretario general de la OEA".