Un espía robó los calzoncillos de Bagdadi para un test de ADN

Estados Unidos se aseguró "al 100%", antes de que un comando de la Delta Force acabara con la vida de Abu Bakr Al Bagdadi el domingo 27 de octubre, que el hombre que vivía en una modesta vivienda de Barisha, un pequeño pueblo del noreste de Siria, era realmente el líder de Estado Islámico. Fuentes de las fuerzas kurdas en Siria han revelado que un espía se hizo con unos calzoncillos de Bagdadi para realizar un test de ADN que confirmara, antes de lanzar la operación, que el sospechoso era Bagdadi.

Polat Can, un asesor de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por milicias kurdas, ha explicado en Twitter cómo la labor de inteligencia de las fuerzas kurdas ayudó a localizar a Bagdadi, del que explica que cambiaba habitualmente de residencia y estaba a punto de mudarse de nuevo. "Nuestra propia fuente trajo la ropa interior de Bagdadi para hacer una prueba de ADN y asegurarnos al 100% de que la persona en cuestión era el propio Bagdadi", ha explicado Can en un hilo en el que da detalles de la operación.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself.