La Eurocámara legitima a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

El plazo dado por países como España, Alemania, Francia y Reino Unido a Nicolás Maduro para que convoque nuevas elecciones presidenciales “libres, creíbles y transparentes” expira este próximo domingo. Si no actúa, y ya ha dicho que no lo va hacer, gobiernos europeos comenzarán a reconocer a Juan Guaidó como “presidente legítimo interino” de Venezuela. Hay una institución europea, sin embargo, que ha decidido no esperar y tomar ya la decisión. En una resolución apoyada por los grandes grupos de la cámara –PPE, PSE, ECR y ALDE- el Parlamento Europeo acaba de dar la legitimidad al líder opositor.

"Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo ha reconocido a Guaidó como legitimo presidente de Venezuela", ha anunciado su presidente, Antonio Tajani, tras la votación. La Eurocámara “reconoce al señor Guaidó como el presidente legítimo interino de la república bolivariana de Venezuela” y pide a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y a los gobiernos de la UE que unifiquen su postura y reconozcan también al líder opositor como “el único presidente interino legítimo del país” hasta que puedan convocarse nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles que permitan restaurar la democracia en el país.

La moción, negociada por los eurodiputados Esteban González Pons (PPE), Ramón Jauregui (PSE) y Javier Nart (ALDE), ha sido aprobada por una aplastante mayoría de 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones. El texto toma partido claramente por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y redobla la presión sobre los gobiernos de la Unión Europea para que, como bloque, den el mismo paso. La decisión coincide además con una reunión de ministros de exteriores que tiene lugar este jueves y viernes en Bucarest (Rumanía) en la que se ha colado de lleno también este debate.

RECHAZO AL USO DE VIOLENCIA

La resolución rechaza “cualquier intento” de utilizar la violencia para resolver la crisis, ante el temor de algunos grupos como la familia sociales a una posible intervención de Estados Unidos, y apoya el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que haya una investigación de los asesinatos. Además, pide a Mogherini que se comprometa con otros países de la región y actores internacionales a crear un grupo de contacto internacional que ayude a mediar en la celebración de elecciones presidenciales “libres, transparentes y creíbles” en base a un calendario acordado por todos los actores.

Durante esta legislatura el pleno del Parlamento Europeo se ha pronunciado hasta en ocho ocasiones sobre la situación en Venezuela. Ningún otro país, recordó el miércoles su presidente Antonio Tajani ha recibido semejante atención que, según el conservador italiano, se debe al agravamiento de la situación en el país con más de 40 muertos y 900 arrestos desde la autoproclamación de Guaidó.