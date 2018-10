Extraditan a EEUU a Yanjun Xu, un agente chino acusado de "espionaje económico"

Justo cuando las relaciones bilaterales se han tensado y el ambiente no es el más amigable entre ambas naciones, el Gobierno de Estados Unidos anunció la extradición desde Bélgica de Yanjun Xu, un supuesto agente de Inteligencia chino que ha sido acusado de intentar realizar "espionaje económico" y de robar secretos comerciales a compañías estadounidenses de tecnología de aviación y aeroespacial, esto según informó en un comunicado el Departamento de Justicia.

Xu fue detenido en Bélgica el pasado 1 de abril en base a un escrito de acusación en EEUU que le imputa cuatro delitos por “conspiración e intento de cometer espionaje doméstico y en el extranjero”, lo que podría acarrearle un máximo de 25 años de prisión, divididos en una pena de 15 años de cárcel por conspiración e intento de espionaje económico y otra de 10 años por robo de secretos comerciales.

El individuo es supuestamente subdirector de la delegación en la provincia de Jiangsu del ministerio chino, que EEUU describió como la "agencia de inteligencia y seguridad" del país, responsable de las actividades de contrainteligencia, inteligencia extranjera y seguridad política.

EL PRIMER CASO



Según el escrito de acusación, el supuesto agente chino comenzó su actividad de espionaje en 2013, cuando fijo como objetivo ciertas empresas dentro y fuera de EE.UU. que eran consideradas en el ámbito de la aviación. Xu es el primero acusado de cargos tan graves, como parte del aumento espectacular de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump contra las operaciones chinas.

"Esta extradición sin precedentes de un oficial de inteligencia chino expone la supervisión directa del gobierno chino sobre el espionaje económico contra los Estados Unidos", dijo William Priestap, subdirector de contrainteligencia de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).

Robar información empresarial

De acuerdo al Departamento de Justicia, Xu intentaba robar secretos de GE Aviation, la subsidiaria de General Electric que crea motores, componentes y sistemas para aviones comerciales y militares. También conocido como Qu Hui y Zhang Hui, Xu quedó detenido en abril, y un jurado federal de imputación en Ohio aprobó su procesamiento por cargos de conspiración, intento de cometer espionaje económico y robo de secretos comerciales.

GE Aviation dijo en un comunicado que "durante meses la firma ha cooperado con las autoridades en este tema". El texto agregó: "El impacto sobre GE Aviation es mínimo gracias a la detección temprana, a nuestros sistemas y procesos internos de avanzada y a nuestra cooperación con las autoridades".

El canal 9, WCPO-TV, de Cincinatti, Ohio, donde está la central de GE Aviation, tuvo acceso a la declaración jurada de un agente del FBI sobre el tema. El documento detalló que Xu apuntaba a las empresas de aviación dentro y fuera de los Estados Unidos, en busca de secretos comerciales y otras informaciones, desde diciembre de 2013 por lo menos.

"Xu identificaba a los expertos que trabajaban para esas compañías y los reclutaba para que viajaran a China, con frecuencia bajo la apariencia de una presentación en una universidad", agregó WCPO-TV.

La declaración del agente del FBI se centró en un ingeniero de GE Aviation que llevó cinco documentos corporativos en su laptop, "al menos uno de los cuales contenía información sobre tecnología cuya exportación a China está fuertemente controlada por razones de seguridad nacional", citó el canal.

Según The New York Times, el Departamento de Justicia investiga otros robos de secretos con miras a futuras causas. John C. Demers, el titular de la División de Seguridad Nacional del Organismo, dijo que "China tiene una política de desarrollo económico a expensas de los Estados Unidos". El caso de Xu, agregó Demers, "no es un incidente aislado".