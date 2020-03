Una foto del vicepresidente de EEUU rezando por el coronavirus, viral

Una foto en la Casa Blanca que muestra al vicepresidente Mike Pence rezando con su equipo de emergencia para luchar contra el coronavirus ha provocado un acalorado debate en las redes sociales sobre religión, política y la eficacia de la oración.

La foto muestra a Pence (en primer término, de espaldas) sentado en una silla y juntando las manos, con la cabeza gacha, en clara actitud de recogimiento, mientras más de una docena de personas en el mismo despacho también rezan.

"Mike Pence y su equipo de emergencia de coronavirus rezan para solucionarlo. Estamos jodidos", ha escrito el periodista Thomas Chatterton Williams, de 'New York Magazine' y 'Harpers Magazine', en uno de los tuits más virales (que ha cosechado más de 11.600 'Me gusta' y 3.300 retuits menos de 24 horas después de haber sido publicado).

Mike Pence and his coronavirus emergency team praying for a solution. We are so screwed. pic.twitter.com/p020FBIK9J Thomas Chatterton Williams (@thomaschattwill) March 1, 2020

Sin embargo, también hay quienes valoran que su vicepresidente rece, como Franklin Graham, un conocido líder internacional de ayuda humanitaria, ministro y predicador cristiano evangélico estadounidense, que habla de una "conmovedora y poderosa foto".

A touching & powerful photo of @VP @Mike_Pence & the Presidents Coronavirus Taskforce praying when they met last week in his office. Thank you VP Pence and each one who is serving. Lets join them in asking God for His wisdom, direction, & help in the response to this virus. pic.twitter.com/9tbMhSWe7d Franklin Graham (@Franklin_Graham) March 2, 2020

Y también están aquellos que no se sabe si dicen las cosas en serio o están siendo irónicos, como Christopher Dean, que se define como "estadounidense de nacimiento y madrileño de adopción":

Otros países: *toman medidas reales para contener el coronavirus*Mike Pence y otros líderes de EEUU: *rezan por protección* pic.twitter.com/jb8c7KC9Hm Christopher Dean (@christopher_aia) March 2, 2020