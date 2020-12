Francia exigirá un test negativo a los camioneros para atravesar el Canal de la Mancha

Tras 48 horas de bloqueo ferroviario, aéreo y marítimo impuesto al Reino Unido para tratar de frenar la nueva cepa de coronavirus, Francia levantará las restricciones con un protocolo sanitario reforzado. El país galo exigirá un test con resultado negativo a todos los franceses que deseen regresar a Francia, así como a los trabajadores fronterizos, incluidos los camioneros. Una decisión que debería desbloquear el colapso en la frontera que afecta, según las cifras de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), a entre 7.000 y 10.000 conductores españoles atrapados cerca del puerto de Dover, al suroeste de Inglaterra, y el puerto de Calais, en el noroeste del Hexágono.

En esta coyuntura, la Comisión Europea ha recomendado el martes a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que reanuden sus conexiones con el Reino Unido para los "viajes esenciales", con el fin de evitar una "ruptura en las cadenas de suministro". La recomendación, que permitirá a miles de ciudadanos de la UE y del Reino Unido volver a sus casas, va a ser examinada este martes por los embajadores de los Estados miembros de la UE

La presentación de un test para entrar en Francia-todavía no han concretado si se tratará de una prueba PCR o un test antigénico- será indispensable para atravesar la frontera. Los británicos que residan de manera permanente en Francia, así como los franceses que se encontrasen en Reino Unido antes del cierre fronterizo, podrán cruzar el Canal de la Mancha a condición de presentar un certificado negativo, según avanza France Info citando fuentes gubernamentales. La medida será exactamente la misma para los camioneros y profesionales que necesiten cruzar la frontera por motivos laborales. El resto de ciudadanos, especialmente los británicos, no podrán atravesar, hasta nuevo aviso, los pasos fronterizos.

Ante la aparición de la variante británica de coronavirus, que parece propagarse con más facilidad, el Gobierno optó por suspender temporalmente los flujos de personas provenientes de Gran Bretaña. La restricción fue anunciada el domingo 20 de diciembre y entró envigo a las 00h. Francia se dio un plazo de 48 horas para "coordinar" con sus socios europeos una "doctrina común sobre la regulación y el control de los flujos procedentes de Reino Unido", incluido "un dispositivo de test obligatorio" a la salida del país.

La tormenta perfecta

Así, al colapso del tránsito de mercancías relacionado con el Brexit, se sumó el cierre inminente de las fronteras para evitar la propagación de la nueva cepa, una tormenta perfecta que ha dejado atrapados a miles de camioneros en colas kilométricas en la ruta que enlaza la isla con la península. "Muchos camioneros franceses y extranjeros están varados en Reino Unido en condiciones inhumanas", han denunciado los principales sindicatos franceses en una declaración conjunta: "No hay restaurantes ya que todos los restaurantes están cerrados mañana, tarde y noche. No hay aparcamientos porque ya están saturados No hay baños o están en un estado deplorable".

Según adelante France Info, el presidente francés, Emmanuel Macron, contactó a su homólogo británico, Boris Johnson, este mismo lunes para abordar las consecuencias del bloqueo entre ambos países y buscar una solución al colapso. La situación no es solo caótica para los camioneros y transportistas y en el Reino Unido temen ya un problema de abastecimiento en plena temporada navideña.