Guaidó intentará entrar este martes a la sede del Parlamento como presidente

El líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente encargado de Venezuela, anunció este lunes que irá mañana a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para intentar comenzar el año legislativo, después de que ayer las fuerzas del orden prohibieran su ingreso. Guaidó, quien fue reelegido ayer como presidente del Parlamento en las instalaciones de un periódico tras no poder acceder al Parlamento, indicó que un grupo de estudiantes acompañará a los diputados mañana y pidió a la sociedad que se una. "No es el Parlamento lo que está en juego, es el país, es la república", dijo ante periodistas.

Guaidó aseguró estar dispuesto a "arriesgarse" mañana cuando prevé entrar a la sede del Parlamento, después de que ayer recibiera empujones y golpes por parte de militares que le negaron el acceso y lo bajaron de una verja en la que se montó en un intento desesperado.

SEÑALADO POR CORRUPCIÓN

Los militares que custodian el lugar, dijo, "deben tomar una decisión mañana" pues ya "fueron cómplices de la dictadura ayer", cuando sin votación nominal el chavismo y un pequeño grupo de diputados disidentes de la coalición opositora eligieron como presidente del Parlamento al opositor Luis Parra, señalado de corrupción el mes pasado. "No tienen ni cómo instalar quórum", advirtió el opositor en alusión al total de diputados en su contra y que, aseguró, son menos de 84, el mínimo requerido para iniciar una sesión legislativa.

Adelantó que si mañana "el régimen (del presidente Nicolás Maduro) quiere otra vez impedir" su ingreso a la sede del Parlamento, él, como jefe de ese cuerpo puede convocar sesiones en cualquier otro recinto o ciudad, tal y como hizo ayer para celebrar la sesión en la que resultó reelegido, que se instaló en el diario El Nacional.

Luis Parra, por su lado, elegido ayer con el apoyo del chavismo presidente de la Asamblea Nacional, reconoció este lunes que todavía no cuenta con la lista ni con el registro de qué diputados votaron por él este domingo y le permitieron llegar al cargo.