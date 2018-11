La indignada respuesta del diario escocés 'The National' al veto de Theresa May

El diario escocés 'The National' ha protestado enérgicamente en su portada de este jueves por el veto a los reporteros de este medio a cubrir la breve visita que la primera ministra británica, Theresa May, realizó ayer a la fábrica de cuero de Bridge of Weir, situada a 32 kilómetros de Glasgow.

Según ha explicado el rotativo, no es la primera vez en las últimas semanas que el Gobierno de May ha denegado la acreditación a 'The National' para cubrir actos del Ejecutivo.

Por eso mismo, en su portada han publicado una silueta de la primera ministra y con el espacio del título y subtítulos sin contenido. "Aquí es donde tendríamos que haber explicado la visita a Escocia de Theresa May. No nos fue permitida nuestra presencia en el acto para la prensa junto a otros medios. Hemos rechazado cubrirlo", explican en tres frases superpuestas a la silueta.

Tomorrow's front page: This is where we would have reported on Theresa May's visit to Scotland. We were barred from her press conference with the other newspapers, so we have refused to cover it. pic.twitter.com/vKyWcYrZr5