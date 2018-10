Las investigaciones en contra de Kavanaugh enfrentan a Trump con los demócratas

Muy a su estilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a sus opositores quienes aseguran existe la injerencia de la Casa Blanca en la investigación del FBI sobre las acusaciones de abusos sexuales en contra de Brett Kavanaugh, por lo que el mandatario señaló que "nunca será suficiente" para la oposición demócrata.

El presidente reaccionó así a las críticas de la oposición, que ha considerado insuficientes las condiciones de las pesquisas en contra de su nominado para el Tribunal Supremo, que estaban limitadas desde un comienzo a las "alegaciones creíbles" de abusos y deben ser completadas en una semana, hasta el 5 de octubre.

Bajo la presión de los demócratas y de un puñado de republicanos, el presidente estadounidense ordenó el viernes pasado al FBI "hacer una investigación complementaria" sobre Kavanaugh, tras dos jornadas dramáticas de audiencias apasionadas en el Senado.

"Empiezo a escuchar que los demócratas, que solo piensan en obstruir y retrasar, están empezando a cuestionar que el 'tiempo' y el 'foco' de la revisión del FBI", indicó el mandatario en su Twitter.

Wow! Just starting to hear the Democrats, who are only thinking Obstruct and Delay, are starting to put out the word that the “time” and “scope” of FBI looking into Judge Kavanaugh and witnesses is not enough. Hello! For them, it will never be enough - stay tuned and watch!