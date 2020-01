Irán "empieza la venganza" atacando con misiles dos bases de EEUU en Irak

En la madrugada del miércoles la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado más de una docena de misiles contra dos bases militares de Estados Unidos en Irak, un ataque identificado como el inicio de la respuesta de Teherán al asesinato el viernes pasado del general iraní Qasim Soleimani por parte de EEUU. Según medios iraquís, en total, Irán ha lanzado 22 misiles.

Fuentes de EEUU han explicado que no hay constancia inicial de víctimas mortales en el ataque, que se ha producido en las bases de Al-Asad, en la provincia de Anbar, y otra en el Kurdistán, dos de las instalaciones que acogen a parte de los 5.000 soldados estadounidenses desplegados en Irak. El presidente de EEUU, Trump, se ha reunido en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional y unas horas después, en Twitter, ha lanzado un mensaje tranquilizador. Todo está bien! (...), De momento, todo bien!, ha escrito, anunciando una declaración para este miércoles por la mañana.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.