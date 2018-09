Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda lleva a su bebé a la ONU

Dicen que el amor de una madre es único y así lo demostró la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien acudió a la cumbre de la Asamblea General de la ONU con su hija de tres meses, ofreciendo una imagen pocas veces vista en ese hemiciclo, donde se reúnen los mandatarios de todo el mundo.

Ardern, que dio a luz el pasado junio, llegó a la reunión con la niña y se la pudo ver jugando con ella mientras esperaba su turno de intervención.

Oh my HEART! 😍😍😍 "Jacinda Ardern reacts as she sees her baby Neve at the UN."#NZPol pic.twitter.com/e7wXoChekJ — Pōkiha tēina Poti 💔 (@FoxyLustyGrover) 25 de septiembre de 2018

MADRE DURANTE SU GESTIÓN



Su pareja, Clarke Gayford, también acudió a la cita y cuidó de la pequeña mientras la primera ministra hacía su intervención ante el resto de líderes internacionales, que conmemoraron el centenario del nacimiento de Nelson Mandela con una cumbre sobre la paz.

Ardern, de 38 años, se convirtió este año en la segunda dirigente del mundo en dar a luz durante el ejercicio del cargo, después de la paquistaní Benazir Bhutto en 1990.

La primera ministra neozelandesa se reincorporó a principios de agosto a su trabajo tras seis semanas de baja maternal y, dado que está en periodo de lactancia, ha viajado a Nueva York acompañada de su hija.

Live outside the UN for UNGA week. I’ll be providing updates on CBC News Network over the next few days pic.twitter.com/ld2SkrZzSb — Steven D'Souza (@cbcsteve) 24 de septiembre de 2018