Juan Guaidó no cierra la puerta a la llegada de tropas de EEUU

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, que se proclamó a sí mismo presidente interino de Venezuela, ha dicho que no descarta la autorización, si es necesario, para que Estados Unidos realice una intervención militar en Venezuela con la que desalojar a Nicolás Maduro del poder y poner fin a la crisis humanitaria que azota al país.

En una entrevista con AFP, al preguntarle si le temblaría el pulso ante la posibilidad de permitir la llegada de tropas militares de EEUU, el político dejó entreabierta la puerta a esa posibilidad: «Haremos todo lo que sea necesario, todo lo que haya que hacer para salvar las vidas humanas que están en juego, para que los niños dejen de morir».

«Haremos todo lo posible, obviamente es un tema muy controvertido, pero al ejercer nuestra soberanía, al ejercer nuestras prerrogativas, haremos lo que sea necesario», agregó Guaidó, reconocido como presidente en funciones por 40 países, con Estados Unidos como gran impulsor de la iniciativa.

«Aquí, en Venezuela, cada día que pasa se cuenta en vidas humanas», añadió el oponente, que se mostró dispuesto a utilizar sus poderes como presidente interino y de la Asamblea Nacional. Juan Guaido, de 35 años, se proclamó presidente interino el 23 de enero, citando la Constitución. Desde entonces, ha participado en un enfrentamiento con Maduro, cuya elección para un segundo mandato es considerada ilegítima por la oposición y una gran parte de la comunidad internacional.

La grave crisis económica que afecta a este país, a pesar de sus riquísimas reservas de petróleo, ha desencadenado en una grave situación para la inmensa mayoría de la sociedad, que sufre la escasez de alimentos y medicamentos. Más de dos millones de venezolanos han huido de su país desde el pasado 2015, según las cifras que maneja la ONU.

MADURO habla de ‘show’ / Guaidó, no obstante, ha enfatizado en su voluntad de actuar de manera «soberana y autónoma» para acabar con «la usurpación del poder de Nicolás Maduro».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció de inmediato a Juan Guaidó como presidente interino, reiteró que el uso del Ejército estadounidense en Venezuela es «una opción» que ha considerado ante la crisis que está sacudiendo al país.

Por su parte, Maduro ha prometido que no piensa dejar pasar la ayuda humanitaria. «Venezuela no va a tolerar el show de esa presunta ayuda humanitaria porque nosostros no somos unos mendigos», ha afirmado. El mandatario ha asegurado que dicha cooperación no es más que un «caballo de Troya» para que EEUU intervenga militarmente en el país.