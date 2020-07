Kanye West se desmarca de Trump y se lanza a ganar las elecciones

El rapero Kanye West señaló que ya no apoyaba al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que había entrado en la carrera presidencial para ganarla, en una entrevista publicada este miércoles.

West, anteriormente partidario de Trump, anunció el sábado que se postularía para presidente en las elecciones de noviembre 2020.

"Me estoy quitando el sombrero rojo con esta entrevista", dijo West a Forbes, refiriéndose a las gorras de béisbol rojas "Make America Great Again" de Trump. "Como todo lo que he hecho en mi vida, lo estoy haciendo para ganar", agregó el marido de Kim Kardashian.