En libertad uno de los líderes de la 'revolución de los paraguas' de Hong Kong

Joshua Wong, uno de los líderes de la llamada 'revolución de los paraguas', las protestas ciudadanas en favor de la democracia vividas en Hong Kong en el 2014, ha quedado este lunes en libertad tras cumplir con una condena de dos meses. Lo ha confirmado el propio activista en Twitter, donde ha aprovechado para pedir al Gobierno de Carrie Lam la retirada de la polémica ley de extradición, que de momento ha sido suspendida. Este lunes los hongkoneses están llamados a una huelga general que, en principio, no parece tener mucho seguimiento.

"Hola, mundo, y hola, libertad. Acabo de ser liberado de la cárcel. Vamos, Hong Kong! Retirad el proyecto (de ley) de extradición. Dimite, Carrie Lam (la jefa del Gobierno local). Que acaben todas las persecuciones políticas!", ha escrito Wong en su cuenta de Twitter.

Hello world and hello freedom. I have just been released from prison. GO HONG KONG!! Withdraw the extradition bill. Carrie Lam step down. Drop all political prosecutions!