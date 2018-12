La líder de los 'tories' escoceses traslada su apoyo a May: 'Tiene 'cojones of steel''

La mayoría de los diputados conservadores escoceses han trasladado este miércoles su apoyo a la primera ministra británica, Theresa May, que esta noche se enfrenta a una moción de confianza presentada por varios miembros de su partido. La más explícita ha sido la líder de los 'tories' en Escocia, Ruth Davidson, quien ha alabado los "cojones of steel" (sic) de la 'premier' y el "duro esfuerzo" que, a su juicio, está haciendo "por cumplir" con el Reino Unido.

"La primera ministra tiene cojones de acero y está haciendo un duro esfuerzo por cumplir con nuestro país. Ella tiene todo mi apoyo", ha escrito Davidson en Twitter. La dirigente conservadora, que se encuentra de baja por maternidad, no podrá votar hoy al ser diputada del Parlamento escocés, pues la decisión la tomarán los parlamentarios conservadores de la Cámara de los Comunes.

