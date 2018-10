La Marina estadounidense investiga a un piloto por trazar un vuelo en forma de pene

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha abierto una investigación a uno de sus pilotos al descubrir que trazó con su vuelo un pene sobre el lago Salton, en el sur de California. El recorrido, en forma de falo, quedó plasmado en el mapa de aviación que se traza tras cada vuelo y fue posteriormente publicado por AircraftSpots, una cuenta que monitorea los recorridos de los aviones militares.

"Alguien necesita tener una charla con la tripulación de la Marina T-34C 160937", se puede leer junto a las imágenes del recorrido aéreo en forma de pene. A pesar de lo sorprendente del caso, esta no es la primera vez que un marine tiene este tipo de comportamiento obsceno, pues el año pasado, en noviembre de 2017, otro piloto ya hizo un recorrido similar obligando al Cuerpo de Marines a dar una disculpa pública.

Somebody needs to have a word with the crew of US Navy T-34C 160937 SHUTR91 out of MCAS Miramar 😂😂 pic.twitter.com/WgrgkKzRln