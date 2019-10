Al menos 3 muertos en un aterrizaje de emergencia en Ucrania de un avión procedente de España

Tres personas han muerto, tres han resultado heridas y otras dos están desaparecidas tras el aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar hoy en la ciudad ucraniana de Lviv un avión An-12 procedente de España, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Ukraine Air Alliance Antonov An-12 (UR-CAH, built 1968) made a crash landing on approach to Lviv (UKLL) in fog. Flight #UKL4050 came from Vigo, Spain. 4 fatalities reported. More to follow.https://t.co/TfsGxzj1o5 pic.twitter.com/JS02EDiuU5