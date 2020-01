México impide la entrada de la caravana de migrantes por Guatemala

Unos 500 migrantes de la caravana procedente de países de América central intentaron este lunes cruzar la frontera entre Guatemala y México, pero fueron repelidos por los numerosas agentes de las fuerzas de seguridad desplazados a la zona.

Los migrantes, que llegaron de madrugada a la rivera del río Suchiate, en la frontera entre los dos países, se enfrentaron a los gases lacrimógenos que les lanzaron los agentes, según pudo constatar la agencia de noticias France Presse. Un ataque al que los algunos migrantes respondieron con piedras e insultos. "Déjennos pasar. Pongan sus manos sobre el corazón", gritó Jorge, migrante hondureño que viaja con su esposa y sus dos niños pequeños. El caos generado provocó que algunos padres perdieran a sus hijos, pero el Instituto Nacional para las Migraciones (INM) mexicano informó de que no el constaban denuncias de desapariciones de menores.

"No hemos venido aquí para quedarnos. Solo queremos cruzar al otro lado", dijo Indrid, una joven hondureña de 18 años. "No quiero volver a mi país porque no hay nada allí, solo pobreza", añadió.

"Alrededor de 500 extranjeros de origen centroamericano, la mayor parte de Honduras, han entrado ilegalmente en territorio mexicano (...) animados de manera irresponsable por sus líderes y sin tener en cuenta los riesgos que implicaba para los niños y adolescentes", declaró el INM en un comunicado.

400 DETENIDOS

Unas 400 personas que consiguieron cruzar la frontera y trataban de llegar a pie a la población mexicana de Tapachula, fueron detenidos por la Guardia Nacional. Tras analizar su situación jurídica, llegado el caso, los migrantes clandestinos serán reenviados a su país de origen, añadió el INM.

Desde Tecun Uman, población fronteriza del suroeste de Guatemala a la que habían llegado 24 horas antes, los migrantes solicitaron a las autoridades permiso para cruzar. En ausencia de respuesta, empezaron a atravesar el cauce del río, lo que provocó la reacción de las fuerzas de seguridad.

El sábado, las autoridades mexicanas pidieron a los migrantes guardar el "orden y el respeto" y aseguraron que habían oportunidades de empleo para aquel que respetara los procedimientos legales. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció la semana pasada 4.000 empleos a migrantes centroamericanos.

La caravana salió hace una semana con 3.543 personas de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, según el instituto guatemalteco de migraciones. Alcanzaron la frontera con Guatemala el miércoles, unos a pie, otros a bordo de camiones, determinados a llegar a EEUU.

La primera caravana de migrantes se formó en octubre del 2018 cuando más de 2.000 personas marcharon hacia el norte con la esperanza de entrar en Estados Unidos. Al menos tres caravanas más, menos importantes, la siguieron durante el primer trimestre del 2019. El fenómeno se frenó de golpe tras el desplazamiento de militares a las fronteras sur y norte de México, bajo la presión de Washington, que amenazó con castigos económicos a México y los países de América central. Entre mayo y septiembre dle 2019, México redujo un 52% el flujo migratorio hacia EEUU.