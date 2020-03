Miles de estudiantes en México toman las calles para protestar contra la violencia

En una escalada de descontento, más de 150.000 jóvenes de todas las universidades del central estado mexicano de Puebla marcharon este jueves para exigir justicia y seguridad a las autoridades tras el asesinato hace diez días de tres estudiantes.

Vestidos la mayoría de negro en señal de luto, los estudiantes protestaron para mostrar su apoyo a las familias de los colombianos Ximena Quijano y José Antonio Parada junto con Javier Tirado y su taxista aquella noche, Josué Emanuel. Los cuatro fueron asesinados el pasado 24 de febrero en Santa Ana Xamimilulco y sus cuerpos fueron encontrados al pie de carretera.

La violencia se deborda

Los estudiantes reclamaron justicia y pidieron a los gobiernos de turno que implementen estrategias efectivas para garantizar la seguridad de los jóvenes en la periferia de sus instituciones académicas, donde se han suscitado infinidad de asaltos y agresiones contra su persona.

Durante las cinco horas de recorrido marcharon con pancartas en las manos, levantando la voz y mostrando su preocupación ante la ola de violencia que vive este estado.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , Puebla registró 1.249 asesinatos en 2019, una cifra muy parecida a la del año anterior, si bien aumentaron otro tipos de delitos como las lesiones y, además, se ha disparado la percepción de seguridad en la capital, también llamada Puebla.

El alza de la violencia en este estado es un reflejo de la ola de violencia que vive México, que padeció 34.582 asesinatos en 2019, una cifra nunca antes registrada.

El desprecio de las autoridades

A lo largo de esta marcha que llenó las principales calles de la ciudad de Puebla, se lanzaron consignas como "No somos 5, no somos 10", (gobernador Miguel) Barbosa cuéntanos bien!" o "Señor, señora, no sea indiferente, se están matando estudiantes en la cara de la gente!".

Cindy Tirado, hermana de Javier, estudiante asesinado, aseguró que es injusto que las autoridades aseguren que no pasa nada y que solo les den las condolencias. Por ello, aseguró que buscan justicia llegando al fondo de las investigaciones.

La cifras lo hablan, los hechos lo hablan, no estamos inventando, las cifras están de hablando, hay que sumar, no hay que restar, ya que día con día las cifras van aumentando, dijo a Efe. Aseguró que desde el fallecimiento de su hermano vive con un dolor muy fuerte, al saber que el joven no está más con ellos y se mostró enfadada con la sociedad.

No hay palabras para expresar el dolor, pero es más la rabia y la impotencia de ver que el gobierno diga solo 'lo siento mucho'. Ya estamos hartos, cuantos más, no es uno, son diez al día. Y que solo digan que la culpa la tiene el gobierno anterior, apuntó.

El descontento de los jóvenes

La estudian Andrea Cuellar aseguró a Efe que es "horrible" salir a las calles con miedo y dijo que solo escucha noticias de mujeres desaparecidas. Se siente increíble que después de tanto tiempo, por fin tanta gente de escuelas públicas, privadas, se juntaron por fin a hacer algo. Espero que nos escuchen, porque de verdad está horrible, porque ya no puedes ir a la escuela a gusto, subrayó.

Mario Andrés Gómez Escorza, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), denunció a Efe la apatía de su institución en las protestas anteriores a esta.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, recibió a algunos estudiantes y aseguró que la inseguridad que se vive en la actualidad en la región es un problema de gobierno y de la sociedad. Finalmente instó a trabajar de la mano para enfrentar los problemas y así acabar con un "sistema corrupto".