Una ministra francesa dice que Salvini se comporta como "Poncio Pilato"

La ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, ha dicho que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, se comporta "como Poncio Pilato"-el prefecto de la provincia romana de Judea que permitió, con su gesto de lavarse las manos, que se condenara a muerte a Jesucristo- por su posición con respecto a los inmigrantes. Loiseau ha hecho estas declaraciones en la radio francesa RTL mientras discutía sobre la situación del barco de la oenegé Aquarius. "En la actualidad, el señor Salvini es como Poncio Pilato. Es obsceno", ha dicho Loiseau.

El líder de extrema derecha italiana Salvini, quien ostenga además el cargo de viceprimer ministro del Gobierno, mantiene una política muy dura con los inmigrantes que llegan a Italia desde África y Oriente Próximo. A principios de este mes, comparó en una conferencia europea a los migrantes africanos con esclavos

PUERTO DE REFERENCIA

Francia, Portugal, España y Alemania acordaron el martes aceptar a los 85 los inmigrantes del Aquarius, que se dedica al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, después de que atraque en Malta, tras la negativa de Italia de permitirle entrar en sus puertos.

Una vez desembarcados los inmigrantes, el barco se dirigirá a Marsella, su puerto de referencia, donde permanecerá después de que Panamá le retirase el pabellón a petición de Italia. "El barco no se moverá (de Marsella) mientras no tenga pabellón", ha afirmado Francis Vallat, el presidente de SOS Mediterranée, una de las dos Oenegés que con Médicos sin Fronteras fleta el Aquarius. Vallat ha puntualizado que eso no significa que vayan a abandonar los rescates en el Mediterráneo porque su intención es "luchar" para conseguir un pabellón.