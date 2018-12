Un muerto tras sufrir un accidente junto a una protesta de 'chalecos amarillos' en Perpiñán

Un hombre de 36 años de edad falleció ayer por la noche tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera departamentral D900, junto al peaje sur de la autopista en Perpiñán, en la zona habilitada para el transporte internacional de Saint Charles. El vehículo siniestrado se empotró contra un camión pesado que estaba parado junto a una manifestación de 'chalecos amarillos'.

Fuentes de la investigación afirman que todavía se desconoce exactamente a causa del suceso, pero lo cierto es que la distracción apunta como uno de los principales motivos del accidente mortal. Los servicios de emergencia se personaron en el lugar de los hechos y los bomberos consiguieron extraer del vehículo al herido (que viajaba solo) pero el conductor falleció camino del hospital a consecuencia de las heridas sufridas.

Según el periódico 'L'independent', el siniestro se produjo sobre las 23:30 horas del viernes. El coche no frenó y chocó contra el camión que estaba parado. Los manifestantes trataron de auxiliar a la víctima pero no pudieron hacer nada ya que estaba atrapado en el vehículo. No obstante, la policía francesa afirma que algunos participantes en la manifestación salieron huyendo y solo quedaron en la zona el propio conductor del camión y uno de los 'chalecos amarillos' que estaba en estado de shock.

Desde que se iniciaron las protestas de los 'chalecos amarillos' en Francia el pasado 17 de noviembre ya han fallecido diez personas en accidentes de tráfcio registrados en zonas donde se llevaban a cabo protestas. El pasado jueves un hombre de 60 años falleció al ser atropellado por un camión en la zona sur de Agen.