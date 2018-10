Multitudinaria marcha en Londres por un segundo referéndum sobre el 'brexit'

Cientos de miles de partidarios de la presencia del Reino Unido en la Unión Europea han marchado por las calles de Londres en la mayor manifestación hasta el momento para exigir que el Gobierno británico celebre un segundo referéndum sobre la conveniencia de un brexit.

En la marcha, los manifestantes portaban pancartas como Es hora de un giro en la UE y Europeo y orgulloso. Los organizadores han cifrado la asistencia en aproximadamente 670.000 personas, lo que la convertiría en la más grande de Gran Bretaña desde una manifestación contra la guerra de Irak en el 2003.

James McGrory, uno de los organizadores de la marcha, ha sostenido que los votantes deberían tener la oportunidad de cambiar de opinión porque la decisión afectará sus vidas por generaciones. "La gente piensa que las negociaciones sobre el brexit son un desastre total, no tienen fe en el gobierno para cumplir las promesas que se hicieron, en parte porque no se pueden cumplir", ha dicho.

Los manifestantes han ondeado la bandera azul y dorada de la UE y portado pancartas en favor de la permanencia en la UE, en una marcha celebrada al final de una semana tumultuosa para la primera ministra, Theresa May, en la que no ha llegado a un pacto de ruptura con los líderes de la UE en Bruselas y ha enfurecido a los miembros de su propio partido al realizar más concesiones en las conversaciones.

Con apenas algo más de cinco meses para que Gran Bretaña se vaya del seno comunitario europeo, no hay directrices claras sobre cómo será un futuro acuerdo comercial con la UE. Algunas facciones en el Partido Conservador amenazado con rechazar un acuerdo si May logra pactar uno.

