Nuevo desprecio de Trump a una periodista

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a protagonizar un gesto de mal gusto hacia una mujer. En esta ocasión, el objeto de su desprecio ha sido la reportera de la cadena ABC Cecilia Vega, a la que da el turno de pregunta durante una rueda en la Casa Blanca.

"I know you're not thinking. You never do." President Trump has sharp words for female reporters at presser https://t.co/xERDBL3wOx pic.twitter.com/U1Ce3HvK5H

El micrófono abierto recoge las palabras de Trump mientras la reportera se prepara para preguntar. "Está en shock por que la haya escogido. Está como en un estado de shock", dice el presidente.

La periodista, que le oye, le contesa: "No lo estoy". A lo que Trump replica. "Está bien. Sé que no estás pensando. Nunca lo haces". La periodista, sorprendida, le interpela: "¿Perdón?". Y Trump le pide que "siga adelante".

La reportera le pregunta entonces por un tuit en Trump había asegurado que no limitaba la investigación del FBI sobre las acusaciones de abuso del juez Brett Kavanaugh, aspirante al Supremo. El presidente la interrumpió de nuevo señalando que la pregunta no tenía que ver con el acuerdo comercial sobre el que versaba la rueda de prensa. En su cuenta de Twitter, la periodista señaló después que "una rueda de prensa significa que puedes hacer cualquier pregunta que quieras hacer. #PrimeraEnmienda".

A news conference means you get to ask whatever question you want to ask. #FirstAmendment