La OPEP trabaja en un acuerdo para reducir la producción mundial de petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados están trabajando hacia un acuerdo que reduzca la producción de crudo en al menos 1,3 millones de barriles por día, pero que la resistencia de Rusia a realizar estos recortes significativos en el bombeo, es hasta ahora el principal escollo.

La OPEP tiene planeada una reunión el próximo jueves en Viena y tendrá negociaciones con aliados como Moscú, en un contexto de descenso en los precios del petróleo por la debilidad económica global y de temor por un exceso de oferta, debido principalmente a una mayor producción en Estados Unidos.

El líder de facto del cartel, Arabia Saudita, ha destacado la necesidad de realizar reducciones drásticas en la producción petrolera a partir de enero, pero se encuentra bajo la fuerte presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que ayude a apoyar la economía mundial con unos precios más bajos del crudo.

Entorno complicado

Cualquier decisión que tome la OPEP podría verse complicada por la crisis surgida por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi ocurrido en octubre en el consulado saudí en Estambul. Trump ha respaldado al príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, a pesar de los llamados de muchos políticos estadounidenses para imponer fuertes sanciones a Riad.

Las fuentes consultadas por Reuters, tres de las cuales están ligadas a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y una a un productor que no pertenece al cártel, dijeron que las reuniones se están llevando a cabo en un entorno difícil y que la posición de Rusia será clave para alcanzar un acuerdo.

Los saudíes están trabajando duro para lograr el recorte. Pero si Rusia dice que no hay recorte, entonces (la OPEP) no lo haremos, dijo una de las fuentes del grupo de productores.

Ajuste en la producción mundial

En tanto, el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail bin Mohammed al-Mazroui, dijo que se requiere un ajuste en la producción mundial de petróleo y que todos los productores estén de acuerdo. Cuál es ese ajuste, cuál es el nivel y desde qué nivel, eso es lo que se discutirá, dijo Mazroui a reporteros en la capital austriaca, donde tiene su sede la OPEP. Un ajuste significa una disminución en la producción... Es importante que todos estén de acuerdo.

Pero Rusia ha indicado que el país podría contribuir con unos 140.000 bpd en un posible acuerdo, pero la OPEP, dominada por los países de Oriente Medio, insiste en que Moscú recorte su bombeo en un rango de 250.000-300.000 bpd. Mientras que la OPEP plantea que las conversaciones se centren en un recorte proporcional de 3 a 3,5 por ciento desde los niveles de producción de octubre, sin exenciones para ningún miembro.

Pero la OPEP podría retrasar la decisión de recortar si no se cumplen los principales criterios, como la participación de Rusia, aunque hacerlo pueda generar una nueva caída en los precios. La OPEP puede volver a reunirse en febrero y decidir sobre un recorte. Los que no pudieron o no quisieron cooperar querrán recortar su producción, aseguró la agencia Reuters.