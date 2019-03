El Parlamento británico rechaza el acuerdo del 'brexit' de May

El Parlamento británico ha rechazado este martes el acuerdo del 'brexit' presentado por la priemra ministra del país, Theresa May, y debatido este lunes en la misma cámara por votos en 391 contra y 242 a favor.

El lunes, durante el debate que precedió a esa votación y tuvo lugar este lunes, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, lamentó que el Gobierno no hubiera conseguido cambiar "ni una palabra" del pacto, que continúa, a su juicio, siendo "tan malo" como era en enero.

Corbyn recordó que entonces el texto sufrió la mayor derrota en una votación parlamentaria que ha padecido un Ejecutivo en el Reino Unido e insistió en que este documento sigue siendo "literalmente lo mismo".

"SIN ACUERDO"

Michel Barnier, el jefe de las negociacions con el Reino Unido de la Unión Europea, ha asegurado en Twitter, que "sin acuerdo no habrá periodo de trasnición".

Listening to debate in @HouseofCommons : there seems to be a dangerous illusion that the UK can benefit from a transition in the absence of the WA.

Let me be clear: the only legal basis for a transition is the WA. No withdrawal agreement means no transition.