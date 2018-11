Pedro Sánchez dice a su llegada a Cuba que las negociaciones con May "permanencen alejadas"

El presidente español, Pedro Sánchez, inició su agenda de dos días en La Habana, con la tradicional ofrenda floral al prócer independentista José Martí, en una primera toma de contacto con autoridades de la isla previa a la reunión bilateral con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.

A su llegada a Cuba, Pedro Sánchez, tuiteó "Después de mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen alejadas. Mi gobierno siempre defenderá los intereses de España, y si no hay cambios, vetaremos el Brexit". España ha amenazado con oponerse a cualquier acuerdo sobre el Brexit este domingo si no obtiene el derecho de veto sobre las futurias negociaciones sobre Gibraltar.

Acompañado por militares cubanos y el vicecanciller Rogelio Sierra, Sánchez presentó sus respetos con una corona de flores frente al monumento dedicado al héroe nacional del país caribeño, conocido como el “apóstol de Cuba”, tal y como establece el protocolo para las visitas de alto rango.

Después de la ofrenda, el mandatario posó junto a su delegación ante el memorial a José Martí, ubicado en la emblemática Plaza de la Revolución, escenario de muchos de los célebremente largos discursos del fallecido expresidente cubano Fidel Castro y donde también pueden verse las efigies del Ché Guevara y Camilo Cienfuegos.

PRIMERA VISITA OFICIAL EN DÉCADAS



Esto sucedió apenas una hora después de su aterrizaje en La Habana a las 16:52 hora local (21:52 GMT), que ha marcado el inicio de la primera visita oficial de un presidente español a Cuba en 32 años -desde Felipe González en 1986-.

El gobernante español viajó a Cuba acompañado por su esposa, Begoña Gómez y tras los primeros actos protocolarios Sánchez se verá con Díaz-Canel, que reemplazó en el poder a Raúl Castro el pasado abril, una reunión en la que previsiblemente ambos líderes expresen su voluntad de estrechar las relaciones bilaterales entre dos países con fuertes vínculos históricos, familiares y culturales.

Esa reunión entre los mandatarios dará paso a un encuentro ampliado con las respectivas delegaciones y a una firma de acuerdos cuyo contenido aún no ha sido divulgado y tras la cual tendrá lugar una cena oficial.

LOS DEMÁS ACTOS DE LA AGENDA

El jefe del Gobierno español no tiene previsto reunirse con activistas opositores al Partido Comunista de Cuba (PCC), que gobierna el país desde hace casi seis décadas como única formación política legal.

Además de los ministros de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, viajan con Sánchez directivos de más de veinte empresas españolas, el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Jaime García-Legaz; el de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE, patronal española), Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

En la segunda jornada de su visita, Pedro Sánchez participará en un desayuno con empresarios españoles, abrirá un foro comercial bilateral y recorrerá La Habana Vieja, tras lo cual mantendrá un gran encuentro con la colonia española y representantes de la sociedad civil cubana.