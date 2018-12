Una película de 1943 se viraliza como reacción al auge de la ultraderecha

Un fragmento de un cortometraje de 1943 con un claro mensaje anti-nazi se ha viralizado en Twitter en las últimas 24 horas con más de 4.500 retuits y acumula 113.000 reproducciones. El foco de la infección: la cuenta del fotógrafo y reportero español Javier Bauluz, de 58 años. Me despierto en la frontera de México y me sorprende mucho la viralización de mi tuit. Ya toca despertar. Ya están aquí, ha escrito este profesional premiado con un Pulitzer en Periodismo en 1995 al ver el alcance de su publicación.

La película en cuestión lleva por título Dont Be A Sucker (No seas tonto, en castellano), dura 17 minutos y fue producida por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos como un 'educational film' (película educativa) hace más de 70 años. En el fragmento compartido en redes sociales un hombre trata de inocular un explícito mensaje de odio en sus conciudadanos. Carga contra los que no considera auténticos estadounidenses. Lo que veo en nuestro país hace que me hierva la sangre. Veo extranjeros con dinero. Veo negros con trabajos que nos pertenecen, exclama ese personaje.

El charlatán sigue con su discurso: Este país no será nuestro hasta que sea un país sin. Sin qué? Sin negros. Sin extranjeros. Sin católicos. Sin masones. Merece la pena recordar que la película está ambientada en los años posteriores a la segunda guerra mundial.

"Creí que los nazis eran locos"

Un nutrido grupo de personas escucha sus proclamas. Unos asienten; otros no pueden disimular su asombro. He escuchado esto antes, pero nunca creí escucharlo en EEUU, comenta uno de los asistentes. Lleva gafas y viste de negro, y su acento delata su procedencia europea. Nací en Hungría, pero ahora soy ciudadano estadounidense. Ya he escuchado este discurso. Lo vi en Berlín. Escuché lo mismo que acabamos de escuchar, pero era un tonto. Creí que los nazis eran locos. Fanáticos estúpidos. Pero no fue así, recuerda el personaje interpretado por el actor de cine y teatro Paul Lukas (1895-1971), también estadounidense nacido en el entonces conocido como Imperio Austrohúngaro.

Divide y vencerás. Bajo esta premisa trabajaron incansablemente los nazis, rememora el estadounidense de origen húngaro: Vieron que no eran lo suficientemente fuertes para conquistar un país unido. Por eso dividieron Alemania en grupos pequeños. Usaron los prejuicios como un arma para acabar con el país.

Andalucía y Charlottesville

Muchos han encontrado en este fragmento paralelismos con el auge de la ultraderecha en las últimas elecciones andaluzas, donde Vox se han presentado con un programa que defiende la deportación de inmigrantes ilegales, un sistema de copago para los residentes legales que lleven menos de 10 años en España y la construcción de un muro en Ceuta y Melilla, entre otras cosas.

Este vídeo, en blanco y negro pero totalmente vigente, ya se rescató el año pasado para comentar la actualidad política y social. En el 2017 ya se viralizó tras los incidentes provocados en Charlottesville (EEUU) por una manifestación de supremacistas blancos. Entonces era necesario recordar que las personas no nacen con prejuicios. Siempre los crea otra persona que busca algo. Recuérdalo cuando escuches este discurso, afirma el personaje de Lukas, quien ganó un Oscar y Globo de Oro por su papel en el drama 'Alarma en el Rhin' (1943), que coprotagonizó con Bette Davis y donde curiosamente también interpretaba a un antifascista.

La versión completa de esta película que intentaba contener el auge del fascismo en territorio estadounidense está disponible -en inglés- en Youtube: