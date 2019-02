La posibilidad de un retraso del 'brexit' toma fuerza

La posibilidad de un retraso del 'brexit' -previsto para el próximo 29 de marzo- planea cada vez con más fuerza tanto en Londres como en Bruselas.

De hecho, la posibilidad de ampliar el artículo 50 se planteó en una reunión de la primera ministra británica Theresa May y la canciller alemana, Angela Merkel, en Egipto, en el marco de una cumbre entre la UE y la Liga árabe que se celebra en Sharm el-Sheikh. Sin embargo, un funcionario gubernamental de Londres ha asegurado que no hubo una discusión "sustancial" sobre este punto.

"No fue algo que planteó la primera ministra", ha dicho el funcionario al ser preguntado por una posible demora del 'brexit' , y agregó que esta opción no es la que May quiere llevar a cabo. "Fue una buena conversación, una oportunidad para que la primera ministra hablara con la cancillera para hablar sobre la semana que se avecina, (incluida) la declaración que hará al Parlamento mañana".

El Parlamento británico someterá por segunda vez a votación el acuerdo del 'brexit' no más tarde del 12 de marzo, según se comprometió este domingo la primera ministra, Theresa May. La mandataria conservadora descartó convocar el voto esta misma semana, como se había contemplado hasta ahora, pero descartó al mismo tiempo las especulaciones sobre la posibilidad de posponerlo hasta los días previos a la ruptura, fijada el 29 marzo, para aumentar la presión sobre los diputados.

May se enfrenta todavía este miércoles a un debate en la Cámara de los Comunes en el que los parlamentarios podrán pronunciarse previsiblemente sobre una nueva serie de enmiendas dirigidas a condicionar la hoja de ruta del Gobierno. Aunque todavía no se conoce qué cláusulas se presentarán en la Cámara, varios miembros del Gabinete de May han sugerido que evalúan respaldar un plan que obligue al Ejecutivo a pedir una extensión del plazo para romper con la UE si a mitad de marzo no se han ratificado los términos de la salida.