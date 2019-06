El PPE designa a Weber como jefe de filas de los populares en la Eurocámra

El Partido Popular Europeo fue el partido más votado en las pasadas elecciones europeas de mayo, con 179 escaños según el recuento provisional de la Eurocámara. Este miércoles ha sido el primero de los grupos políticos en decidir quién estará en el timón de mando durante la nueva legislatura que arrancará el 2 de julio en Estrasburgo. Según la composición, el alemán Manfred Weber, candidato a sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la nueva Comisión Europea, seguirá siendo de momento el jefe de filas del grupo.

Weber ha dejado claro que sigue confiando en suceder al luxemburgués el próximo 1 de noviembre, cuando expira su mandato en uno de los altos cargos más deseados, y que aunque han perdido escaños siguen siendo la fuerza número uno de la cámara. Sus posibilidades de acceder al puesto, sin embargo, siguen siendo inciertas. El político que consiga el puesto necesitará no solo la mayoría en la Eurocámara (376 votos) sino sobre todo una mayoría cualificada en el Consejo Europeo y tanto socialdemócratas como liberales están dispuestos a ponerle las cosas difíciles.

El alemán lo sabe y este miércoles ha hecho un llamamiento a los Verdes para que apoyen su candidatura a cambio de incluir las cuestiones medioambientales y la lucha contra el cambio climático en el nuevo programa de gobierno para los próximos cinco años. Estamos preparados a hacer compromisos, ha explicado sobre una negociación que considera una oportunidad para que las fuerzas proeuropeas trabajen juntas.

REGLAS DEL PARTIDO

Además de a Weber, el PPE también ha elegido a sus nuevos diez vicepresidentes entre los que figura el español Esteban González Pons, quien ha actuado como portavoz del grupo mientras el alemán ha hecho campaña por la presidencia del Ejecutivo comunitario. Con 12 escaños, la delegación española no será, sin embargo, la más numerosa durante la próxima legislatura que se verá superada por la alemana, la rumana o incluso la húngara con 13 escaños. Aún así, ninguno de los vicepresidentes elegidos pertenece al Fidesz de Viktor Orban.

Según Weber, las mismas reglas del partido se aplicarán al grupo parlamentario y la formación de Orban no podrá ostentar altos cargos mientras siga suspendido y el grupo de sabios dirigido por el ex presidente de la UE, Herman Van Rompuy, no decida sobre la continuidad en el partido.