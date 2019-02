Proponen utilizar la mega fortuna de 'El Chapo' para construir el muro de Trump

Luego que la justicia norteamericana declarara culpable a Joaquín El Chapo Guzmán en los diez cargos en los que estaba acusado, el senador Ted Cruz hizo un llamado para que el Congreso de Estados Unidos apruebe El Chapo Act, una iniciativa que propone que los bienes incautados al narcotraficante sean utilizados para pagar el muro fronterizo.

Aprobemos EL CHAPO Act y hagamos que El Chapo pague para asegurar nuestra frontera, compartió el republicano.

En el 2017 Cruz presentó un proyecto de ley para usar los bienes incautados a Guzmán Loera y otros traficantes de droga, para pagar el muro y reforzar la frontera con dichos recursos.

El legislador republicano estimó utilizar los 14 mil millones de dólares en activos que el gobierno norteamericano busca de Guzmán Loera para complementar los costos de la edificación de la pared fronteriza.

A través de su cuenta en Twitter, Cruz sostuvo que los 14 mil millones de dólares ayudarán a construir un muro que mantenga a los estadounidenses a salvo, y que obstaculicen el flujo legal de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera sur.

Republican Sen. Ted Cruz of Texas floated the possibility Tuesday of using the seized assets of convicted drug cartel kingpin Joaquin “El Chapo” Guzmán to help build a wall at the southern border: https://t.co/WQrdXCmIgi



Let’s get it done: https://t.co/xBCc6dVaR2