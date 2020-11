Suspendidas las negociaciones del Brexit por un caso de coronavirus

Los jefes negociadores de la Unión Europea y Reino Unido para un marco de relación bilateral tras el Brexit, Michel Barnier y David Frost, han decidido suspender la ronda de contactos que mantenían en Bruselas después de que un miembro del equipo europeo haya dado positivo por coronavirus.

"Hemos decidido suspender las negociaciones a nuestro nivel durante un corto periodo", ha informado Barnier a través de su perfil oficial en Twitter, para después precisar que las conversaciones continuarán a nivel técnico "en pleno cumplimiento de las directrices".

Barnier, que ya fue contagiado por el covid-19 en el mes de marzo, tiene previsto informar a los embajadores de la UE de los avances en las negociaciones este viernes, aunque Barnier podría intervenir por vía telemática si la comparecencia se mantiene pese al contratiempo.

I am close contact with @michelbarnier about the situation. The health of our teams comes first. I would like to thank the @EU_Commission for their immediate help and support. https://t.co/bXPtY1EgHd