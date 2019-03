Tajani levanta polémica al decir que Mussolini "hizo cosas positivas"

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, ha desatado la polémica al afirmar que el dictador italiano Benito Mussolini "hizo cosas positivas" desde el punto de vista de infraestructuras, aunque posteriormente se declaró "antifascista convencido".

"Hasta que declaró la guerra al mundo entero siguiendo a Hitler y se hizo promotor de las leyes raciales (contra judíos desde 1938), a parte del asunto dramático de (asesinato del líder socialista Giacomo) Matteotti, hizo cosas positivas", dijo en el programa de radio "La Zanzara", preguntado sobre esta cuestión.

Tajani justificó que Mussolini "realizó infraestructuras" en el país: "Desde un punto de vista de hechos concretos realizados no se puede decir que no haya hecho nada".

"Se puede no compartir su método, yo no soy fascista ni lo he sido nunca, pero si hay que ser honestos, hizo carreteras, puentes, edificios, centros deportivos, rehabilitó parte de nuestra Italia. Cuando se hace un juicio histórico se debe ser objetivo", dijo.

Tajani continuó asegurando que las leyes raciales, en alusión a la "raza italiana" y sobre todo contra los judíos, fueron una "locura" y que la declaración de la segunda guerra mundial "un suicidio que han pagado los italianos".

"ALGO SE SALVA"

Interrumpido por el locutor, que le apunta que "algo se salva" del legado de Mussolini, el político conservador añade: "Absolutamente sí, ciertamente no era un campeón de la democracia, pero algunas cosas hizo", subrayó, haciendo de nuevo hincapié en las obras en infraestructuras que a su parecer realizaron los fascistas.

Posteriormente Tajani salió al paso de las primeras críticas que recibió por estas palabras para llamar a no instrumentalizar su declaración, con un mensaje en inglés, alemán e italiano en su perfil oficial de twitter como presidente de la Eurocámara.

"Que se avergüence quien instrumentaliza mis palabras sobre el fascismo. Siempre he sido un antifascista convencido. No permito a nadie que insinúe lo contrario. La dictadura fascista, sus leyes raciales, los muertos que causó, son la página más oscura de la historia italiana y europea", consideró.