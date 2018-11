Tony Blair afirma en la Web Summit que es 'posible' parar el 'brexit'

El ex primer ministro británico Tony Blair sostuvo hoy que considera "posible" parar el 'brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y reiteró su deseo de que haya una segunda votación sobre este asunto. "Creo que es posible pararlo (el 'brexit'), porque no va en nuestro interés económico ni en nuestro interés político", afirmó Blair durante una conferencia impartida en el marco de la Web Summit que se celebra en Lisboa hasta mañana jueves.

El político, la principal figura reconocida de la jornada en la cumbre tecnológica, se declaró "100 % contrario al 'brexit', lo que le granjeó la primera de varias ovaciones del auditorio durante su discurso, muy centrado en su país y las negociaciones que actualmente mantienen Londres y Bruselas.

"I'm one hundred percent opposed to Brexit"

