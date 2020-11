Trump admite la victoria de Biden en unas "elecciones amañadas"

A medida que van pasando los días parece que Donald Trump va asumiendo la situación que dejan los resultados de las elecciones de EEUU: que Joe Biden ha ganado los comicios con 306 votos electorales. Este domingo, por primera vez, Trump ha admitido que Biden ha ganado pero, ha añadido, es una victoria en unas "elecciones amañadas".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg