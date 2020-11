Un Trump dubitativo casi admite su derrota frente a Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado a punto de reconocer que ha perdido las elecciones del 3 de noviembre ante Joe Biden, que se ha impuesto con 306 votos electorales tras sumar Georgia. Ha sido este viernes en una comparecencia ante la prensa en el que, dubitativo, ha dicho "quién sabe qué Administración habrá, el tiempo lo dirá".

En la comparecencia, anunciada como rueda de prensa pero en la que no ha admitido preguntas, no ha hecho referencia directa a los resultados de las elecciones ni ha asumido su derrota. Se ha centrado en la pandemia. Pero, en un momento en el que hablaba de posibles nuevos confinamientos para frenar la pandemia, ha usado una expresión dubitativa. "Esta Administración no irá a un confinamiento. Esperemos que la... pase lo que pase en el futuro, quién sabe qué Administración habrá, el tiempo lo dirá", ha dicho.

Pres. Trump almost giving up the game: ‘This administration will not be going to a lockdown, hopefully the — the uh — whatever happens in the future, who knows what administration it will be. Time will tell’ pic.twitter.com/ZXGWbadnrl