Trump irrumpe en las elecciones británicas

Donald Trump ha vuelto a meter la nariz en la política británica. A seis semanas de las elecciones generales, el presidente americano interfiere de nuevo en los asuntos internos del Reino Unido y aconseja a Boris Johnson que colaboré con el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, porque juntos serían “una fuerza imparable”. Trump era el invitado en el programa radiofónico que el propio Farage tiene en la cadena LBC.

En la entrevista telefónica alabó a Johnson. “Boris es un hombre fantástico. Exactamente el tipo que se necesita en este momento. Sé que él y tú acabareis haciendo algo fabuloso”. Pero criticó el acuerdo del ‘brexit’ alcanzado por el primer ministro con Bruselas, dando a entender que de cumplirse en los términos que está, amenazaría un futuro pacto comercial con el Reino Unido, “que multiplicaría varias veces el volumen del intercambio que ahora tenemos”. El presidente americano tampoco se privó de arremeter contra Jeremy Corbyn, el líder laborista. “Corbyn sería muy malo para el país, lo llevaría por un camino terrible”.

ALIANZA RETIRADA DEL ACUERDO

Pocas horas más tarde el propio Farage presentó en Londres la campaña electoral del Partido del Brexit. Amenazó a los conservadores con presentar candidatos en cada escaño de Gran Bretaña, a no ser que Johnson retire su acuerdo del ‘brexit’ con la Unión Europea y firme una alianza con todas las fuerzas que quieren, “una ruptura limpia” con la UE. “La única manera de resolver esto es crear una alianza en todo el país y eso no significa solo los conservadores y el Partido del Brexit. Hay laboristas con los que he hablado, que nos apoyarían si construimos juntos esta coalición. Si se hace, Boris Johnson ganaría con una gran mayoría”.

Desde el Partido Conservador se rechazó la oferta, advirtiendo de que el voto a Farage puede facilitar la victoria de Corbyn. Fuentes laboristas estiman que existen unos 30 o 40 escaños en los que Farage piensa dar la batalla y dividir el voto a favor del 'brexit', dándole así al Partido Laborista la posibilidad de ganar. El Partido del Brexit se centrará en circunscripciones del norte de Inglaterra, Gales y las Midlands, con electores mayoritariamente a favor de la salida de Europa. Pero, aunque Farage logre decenas de miles de votos, difícilmente conseguirá transfórmalos en escaños. El último sondeo publicado el viernes daba ganador a los Conservadores 40% (con una suvida del 4%), Laboristas 29% (+2%) Liberales demócratas 14% (-3%) Partido del Brexit 9% (-2%) y Verdes 3% .