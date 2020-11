Trump justifica el ataque de simpatizantes republicanaos a un autobús de campaña de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado que el FBI haya anunciado que investigará un altercado en el que decenas de simpatizantes de Trump rodearon con sus vehículos a un autobús de la campaña de Joe Biden en marcha para "escoltarlo" en la carretera y obligarle a bajar la velocidad en plena autopista. "En mi opinión, estos patriotas no han hecho nada mal. En lugar de esto, el FBI y la justicia debería estar investigando a los terroristas, anarquistas y agitadores de Antifa que merodean quemando ciudades y que hieren a nuestra gente!", ha tuiteado el presidente que el próximo martes intentará conseguir la reelección.

In my opinion, these patriots did nothing wrong. Instead, the FBI & Justice should be investigating the terrorists, anarchists, and agitators of ANTIFA, who run around burning down our Democrat run cities and hurting our people! https://t.co/of6Lna3HMU