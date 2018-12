Trump prolongará el cierre federal hasta que tenga el muro con México

Este miércoles se cumplen cinco días del cierre parcial del Gobierno federal de EEUU y todo apunta que se prolongará 'sine die'. El presidente Donald Trump, ha señalado que el Gobierno no reabrirá hasta que no haya acuerdo con los demócratas para financiar la construcción del muro en la frontera con México. "No puedo deciros cuándo reabrirá el Gobierno. Os puedo decir que no reabrirá hasta que tengamos un muro, una valla, como queráis llamarlo", ha dicho Trump en una videoconferencia desde el Despacho Oval para felicitar la Navidad a las tropas estadounidenses en el extranjero. "Si no tenemos ese muro, no reabriremos", ha añadido.

En la videoconferencia de 20 minutos con las tropas, Trump ha cargado contra los demócratas por negarse a apoyar el muro con México, contra la Reserva Federal por subir los tipos de interés, y contra la investigación sobre sus vínculos con Rusia durante la campaña electoral. "Es una desgracia lo que está pasando en nuestro país. Pero al margen de todo eso, os deseo a todos Feliz Navidad", ha dicho el presidente para rematar su mensaje.

Los líderes demócratas del Congreso se mantienen firmes en su rechazo a incluir en el presupuesto una partida de 5.000 millones de euros para el muro fronterizo y han acusado a Trump de estar "sumergiendo al país en el caos" debido a sus ataques a la Reserva Federal (Fed) y al cierre de la Administración, que ha dejado sin fondos al 25% de las agencias gubernamentales. El posicionamiento demócrata llega después de que Wall Street cerrara este lunes con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, descendiera un 2,91 %, en la peor Nochebuena de su historia.

Los demócratas, que solo están dispuestos a destinar 1.300 millones a seguridad fronteriza, y Trump están negociando para tratar de reabrir el Gobierno, pero ven difícil el acuerdo porque, argumentan, la Casa Blanca no tiene una posición unificada. "Diferentes personas de la misma Casa Blanca están diciendo diferentes cosas sobre lo que el presidente podría o no aceptar para acabar este cierre causado por Trump, lo que hace imposible cuál es su posición", señalan dirigentes demócratas. El Senado se reunirá el jueves de esta semana para intentar reabrir la Administración.