Trump retorna a la ONU con su apuesta por el unilateralismo

En el camino que recorre Donald Trump todo pasa y todo queda. Atrás ha quedado la amenaza de "destruir totalmente a Corea del Norte" que el presidente de Estados Unidos hacía el año pasado en su estruendoso debut ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y también son cosa del pasado los insultos a Kim Jong-un, entonces "hombre cohete en misión suicida", hoy "honorable" líder con el que Trump espera mantener "pronto" un segundo cara a cara. Pero el abandono del multilateralismo y la apuesta por la política unilateral, proteccionista y nacionalista del "América primero" se mantienen inamovibles. Y ese foco en la soberanía de EEUU se anticipa eje del discurso de Trump este martes, en el debate general de la Asamblea, la mayor cita anual de la diplomacia global.

Como ha adelantado Nikki Haley, la embajadora de Trump ante la ONU, la idea con que se presenta el mandatario "no es decir que el multilateralismo no funciona, sino que la soberanía es prioritaria". Y el propio Trump ha estado los últimos días adelantando su posición. El jueves, en un mitin en Las Vegas, decía a sus seguidores: "Soy el presidente de Estados Unidos, no soy el presidente del planeta". Y el fin de semana, en un mensaje grabado, lanzaba un dardo contra la propia ONU, señalando que "no alcanza" su potencial. "Siempre me ha sorprendido que no se resuelvan más cosas porque tienes a todos estos países reuniéndose en un sitio pero no parece llegar a puerto", exponía.

El ataque de Trump al organismo es más que verbal. Si ya en el 2017 sacó a EEUU del acuerdo de París para luchar contra el cambio climático, en los últimos meses ha abandonado el Consejo de Derechos Humanos y ha retirado sus contribuciones a la UNRWA, la agencia de la ONU que administra la educación, la sanidad y los servicios sociales en los campos de refugiados palestinos. Y también desde su anterior intervención ante la Asamblea General ha dado un furibundo golpe a la diplomacia rompiendo unilateralmente el acuerdo que había puesto freno al programa nuclear militar de Irán.

Para él son todo pasos que cumplen su promesa de poner "América primero". Pero los da en un mundo alterado por graves crisis (de Yemen a Venezuela o Nicaragua pasando por la inconclusa guerra de Siria o los movimientos migratorios) y por sus propias decisiones. Ha desatado una guerra comercial con China que no deja de escalar, tiene también frentes abiertos en batallas comerciales con aliados como la Unión Europea o Canadá y este año trasladó la embajada de EEUU en Israel a Jerusalén, echando más gasolina a uno de los fuegos de una región demasiado dada a los incendios.