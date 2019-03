La UE dispuesta a prorrogar el 'brexit' hasta el 22 de mayo

La Unión Europea se ha comprometido a dar de plazo al Reino Unido hasta el 22 de mayo para hacer efectivo el 'brexit', siempre y cuando la próxima semana el Parlamento de Londres apruebe el plan de divorcio de la primera ministra, Theresa May, según informa Reuters.

El borrador de acuerdo de los 27 se produce después de que la noche del miércoles se registrara una tensa sesión en Wensmister, de una una virulencia sin precedentes. En una nueva declaración al país, que quiso ser solemne, desde la residencia oficial de Downing Street, May echó la culpa a los diputados, incapaces de ponerse de acuerdo, del retraso en alcanzar un pacto para la salida de la Unión Europea la fecha prevista.

Estoy segura de que ustedes, el público, están hartos, casados de luchas internas, de juegos políticos señaló. Ustedes quieren que este proceso concluya y yo estoy de vuestra parte. Horas antes, en la Cámara de los Comunes de los Comunes ya había acusado al Parlamento del actual desbarajuste, entre gritos pidiendo su dimisión. Nunca me he sentido tan avergonzado de ser un miembro del partido Conservador, declaró el diputado Dominic Grieve. May, se ha pasado la mayor parte del tiempo castigando a la Cámara por su mal comportamiento. En ningún momento se ha parado a pensar si en realidad la forma en que ha ella está liderando este gobierno, ha podido contribuir a esta situación.